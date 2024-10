Atp 500 di Vienna, Musetti in rimonta batte Zverev: è in semifinale (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lorenzo Musetti in semifinale nell’"Erste Bank Open» sul veloce indoor della Wiener Stadthalle di Vienna. Il 22enne di Carrara, numero 17 Atp e sesta testa di serie, dopo aver vinto nettamente il derby tricolore contro Sonego e aver beneficiato negli ottavi del forfait per influenza del francese Monfils, si è imposto sul tedesco Alexander Zverev , numero 3 del ranking e primo favorito del seeding, Feedpress.me - Atp 500 di Vienna, Musetti in rimonta batte Zverev: è in semifinale Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lorenzoinnell’"Erste Bank Open» sul veloce indoor della Wiener Stadthalle di. Il 22enne di Carrara, numero 17 Atp e sesta testa di serie, dopo aver vinto nettamente il derby tricolore contro Sonego e aver beneficiato negli ottavi del forfait per influenza del francese Monfils, si è imposto sul tedesco Alexander, numero 3 del ranking e primo favorito del seeding,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

ATP di Vienna - Musetti vola in semifinale : “Una vittoria che significa tanto” - Vienna, 25 ottobre 2024 – Arriva una splendida vittoria di Lorenzo Musetti su Alexander Zverev. Il risultato a favore dell’Azzurro, bronzo olimpico a Parigi 2024, è quello di 2-6, 7-6(5), 6-4. All’Atp di Vienna, lo stesso tennista toscano conquista ... (Ilfaroonline.it)

Musetti vola i semifinale a Vienna dopo la rimonta contro Zverev : terzo set da vero fenomeno - L'avvio difficile non ha penalizzato Musetti contro Zverev: a Vienna l'italiano si qualifica per le semifinali dove incontrerà Draper.Continua a leggere (Fanpage.it)

A che ora Musetti-Draper - ATP Vienna 2024 : programma semifinale - tv - streaming - In attesa del match di Matteo Berrettini, c’è già un azzurro qualificato per il penultimo atto del tabellone di singolare maschile degli Erste Bank Open 2024 di tennis, in corso a Vienna, in Austria: sabato 26 ottobre a tornare ancora in campo sarà ... (Oasport.it)

Vienna Open - un super Musetti batte Zverev in 3 set e vola in semifinale - Vienna Open Musetti batte Zverev in 3 set dopo una partita bella e intensa e vola in semifinale. Dopo la sconfitta la scorsa estate ai quarti del torneo Olimpico, Sascha Zverev va dunque ancora ko contro Lorenzo Musetti all’ATP 500 di Vienna: 2-6 ... (Thesocialpost.it)