Ascolti tv Don Matteo domina la prima serata

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Secondo posto per la serie turca Endless Love, terzo per 'Le Iene presentano: Inside' 'Don14'ladi ieri. La fiction in onda su Rai 1 ha raggiunto 4.325.000 telespettatori e il 24,2% di share mentre Canale 5, con la serie turca 'Endless Love', è stato visto da 2.528.000 spettatori segnando