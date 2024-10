Udinetoday.it - Arearea porta la danza al nuovo Teatro Maurensig di Tavagnacco

Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La Compagniasbarca aldi, venerdì 25 ottobre, dalle 19.30, con una nuova data di "Off Label - rassegna per una nuova", realizzata nell’ambito del progetto "Dance Library".La serata si aprirà nel foyer (biglietto unico 2 euro) che per