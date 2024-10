Quotidiano.net - Anziano ucciso nel Comasco, ha confessato il 17enne fermato

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Haoggi di essere il responsabile dell'omicidio del 24 settembre scorso di Candido Montini, 76 anni, titolare di un negozio di alimentari ed ex vicesindaco di Garzeno (Como), ilquattro giorni fa nell'inchiesta dei carabinieri del Nucleo investigativo di Como. Il ragazzo, parente alla lontana della vittima, era stato, dopo quasi un mese di indagini, perché le sue tracce biologiche - dopo prelievi a tappeto di Dna nella piccola frazione di Catasco di Garzeno - erano state trovate sull'arma del delitto, un coltello da cucina, abbandonato a poche decine di metri dall'abitazione dell', dove l'uomo è statocon una ventina di coltellate. Era stato trovato in strada, non lontano dalla casa, anche il portafoglio dell', senza contanti all'interno. Oltre, poi, ad impronte del ragazzo sul coltello e in casa.