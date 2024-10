Ancora violenze della polizia lungo la rotta balcanica, in manette cinque attivisti italiani (Di venerdì 25 ottobre 2024) Continuano gli arresti di attivisti italiani e stranieri lungo la rotta balcanica. Dopo i fatti dello scorso settembre, quando cinque giovani provenienti da Italia, Francia e Spagna erano stati fermati e trattenuti dalla polizia bulgara, tra il 14 e il 20 ottobre altri sette attivisti del Triesteprima.it - Ancora violenze della polizia lungo la rotta balcanica, in manette cinque attivisti italiani Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Continuano gli arresti die stranierila. Dopo i fatti dello scorso settembre, quandogiovani provenienti da Italia, Francia e Spagna erano stati fermati e trattenuti dallabulgara, tra il 14 e il 20 ottobre altri settedel

