Tg24.sky.it - Ancona, frode fiscale per centinaia di milioni: smantellata banda

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Si sta concludendo in queste ore una vasta operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, su delega dell'European Public Prosecutor's Office (Eppo) sedi di Milano e Bologna, che sta smantellando in tutta Italia un'associazione per delinquere cinese, finalizzata a unainternazionale perdidi euro e al riciclaggio. Scoperta e sequestrata una "Chinese Underground Bank" dotata di veri e propri sportelli bancari abusivi e occulti, utilizzati per raccogliere, stoccare e riconsegnare il denaro da riciclare. Complessivamente, per le attività in corso stanno operando 250 finanzieri, 80 autovetture, un elicottero, quattro unità cinofile cash-dog e apparecchiature scanner per la ricerca di intercapedini.