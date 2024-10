Ilgiornaleditalia.it - Ancelotti "Barça sta facendo bene, ma nessuno mi toglie il sonno"

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) "Difficile dire chi è favorito, gara complicata e divertente", dice il tecnico alla vigilia del Clasico MADRID (SPAGNA) - Arriva il "Clasico" e anche per chi da anni vive e lavora ai massimi livelli, la vigilia non può essere come le altre. Carlo, però, la vive serenamente, come sempre e n