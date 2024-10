Altroconsumo, quantum su reddito imponibile fiscale riduce di fatto stipendio netto (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - La manovra di Bilancio che è attualmente in discussione, e che potrebbe quindi essere modificata prima dell'approvazione a fine anno, ha ritoccato il taglio del cuneo fiscale, ovvero quanto rimane nello stipendio del lavoratore dopo aver tolto tasse e contributi versati per suo conto dall'azienda. Ma, secondo Altroconsumo, non è tutto oro quello che luccica: passare dalla riduzione dei contributi per la pensione a erogare un quantum sul reddito imponibile fiscale cambia le carte in tavola, riducendo, di fatto, lo stipendio netto. Per i redditi da lavoro dipendente fino a 20.000 euro l'anno, il bonus in busta paga previsto è una sorta di somma calcolata in rapporto al reddito: 7,1% per i redditi fino a 8.500 euro, 5,3% tra 8.500 e 15.000 e 4,8% da 15.000 a 20.000. Sopra i 20.000 euro si trasforma in una detrazione d'imposta di 1. Liberoquotidiano.it - Altroconsumo, quantum su reddito imponibile fiscale riduce di fatto stipendio netto Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - La manovra di Bilancio che è attualmente in discussione, e che potrebbe quindi essere modificata prima dell'approvazione a fine anno, ha ritoccato il taglio del cuneo, ovvero quanto rimane nellodel lavoratore dopo aver tolto tasse e contributi versati per suo conto dall'azienda. Ma, secondo, non è tutto oro quello che luccica: passare dalla riduzione dei contributi per la pensione a erogare unsulcambia le carte in tavola,ndo, di, lo. Per i redditi da lavoro dipendente fino a 20.000 euro l'anno, il bonus in busta paga previsto è una sorta di somma calcolata in rapporto al: 7,1% per i redditi fino a 8.500 euro, 5,3% tra 8.500 e 15.000 e 4,8% da 15.000 a 20.000. Sopra i 20.000 euro si trasforma in una detrazione d'imposta di 1.

