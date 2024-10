Ferraratoday.it - Altri due cassonetti a fuoco nella notte: tra le ipotesi, anche l'atto vandalico

Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)doloso o incidente, magari dovuto ad una distrazione? E’ giallo sull’incendio che si è propagato all’interno di alcunidell’immondiziaserata di giovedì 24. I bidoni interessati dal rogo sono due: uno in via Canapa ed uno in via Liuzzo.Iscriviti al canale WhatsApp di