Romatoday.it - Allevano vespe nel locale caldaia, i vicini insorgono. Rimosso un nido da 20mila insetti

Leggi tutta la notizia su Romatoday.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Idi casa non ne potevano più ed anche gli operatori ecologici, ormai, evitavano di avvicinarsi ai bidoncini della differenziata, per timore di essere punti. È stato per questo che, seppure a malincuore, una famiglia di Ardea ha dovuto chiedere l’intervento di un esperto per rimuovere un