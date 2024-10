Affari Tuoi, la proposta di matrimonio in diretta: la reazione di Stefano De Martino (Di venerdì 25 ottobre 2024) Durante il game show di Rai 1 la concorrente Sara chiesto al fidanzato Dario di sposarla: cosa è successo proposta di matrimonio ad Affari Tuoi. Nella puntata del game show andata in onda giovedì 24 ottobre, Stefano De Martino ha assistito a un nuovo colpo di scena. Protagonisti della serata Sara, la concorrente che ha Sbircialanotizia.it - Affari Tuoi, la proposta di matrimonio in diretta: la reazione di Stefano De Martino Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Durante il game show di Rai 1 la concorrente Sara chiesto al fidanzato Dario di sposarla: cosa è successodiad. Nella puntata del game show andata in onda giovedì 24 ottobre,Deha assistito a un nuovo colpo di scena. Protagonisti della serata Sara, la concorrente che ha

Affari Tuoi - proposta di matrimonio in puntata - Stefano De Martino porta il "pacco" con gli anelli - VIDEO - A fare la proposta è stata la concorrente Saretta Proposta di matrimonio ad Affari tuoi, il programma dei "pacchi" condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Durante la puntata di giovedì 24 ottobre 2024, la concorrente Saretta, originaria ... (Ilgiornaleditalia.it)

Affari Tuoi - Saretta fa una proposta di matrimonio al compagno - La concorrente dell'Umbria Saretta fa una proposta di matrimonio al compagno Dario durante la partita ad Affari Tuoi L'articolo Affari Tuoi, Saretta fa una proposta di matrimonio al compagno proviene da Novella 2000. (Novella2000.it)

Ascolti Tv - ‘Affari Tuoi’ 25.9% Don Matteo 24.2% L’Altra Italia 1.2% - Nella serata tv di ieri, giovedì 24 ottobre 2024, in fascia access su Rai1 ‘Cinque Minuti’ 4.293.000 spettatori (21.3%), ‘Affari Tuoi’ 5.520.000 spettatori (25.9%). Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ 2.925.000 spettatori pari al 13.8%. Su La7 ‘Otto e ... (Lapresse.it)

“Mi vuoi sposare?”. Affari Tuoi - proposta pazzesca. Stefano porta l’anello : pubblico in lacrime - “Mi vuoi sposare?”. Affari Tuoi, colpo di scena clamoroso durante la puntata di ieri sera, andata in onda il 24 ottobre 2024. La serata, come al solito d’altronde, ha regalato emozioni forti e momenti di grande spettacolo. Condotta da Stefano De ... (Caffeinamagazine.it)