Oasport.it - A che ora parte Marta Bassino nel gigante di Soelden: n. di pettorale, programma preciso, tv, streaming

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nella prima manche dello slalomfemminile di, in Austria, opening stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, prevista alle ore 10.00 di sabato 26 ottobre, in casa Italia sarà al cancelletto dinza anche. Oltre alla già citata, saranno in gara altre sei italiane, ovvero Federica Brignone col 5, Roberta Melesi col 23, Elisa Platino col 24, Asja Zenere col 29, Ilaria Ghisalberti col 33 e l’esordiente Giorgia Collomb col 53., essendo inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte untra l’1 ed il 7: l’azzurra ha ricevuto il numero 6 e, dato che l’intervallo dinza tra l’1 ed il 16 è di 1’45”, la sciatrice italiana nella prima manche scatterà alle ore 10.08.45. Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN.