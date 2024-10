Ilrestodelcarlino.it - A Bologna i baby ras dello spaccio, fermati con droga e armi

(Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – Una centrale di, gestita da giovanissimi, in piazza Lambrakis. Si smerciava di tutto, dall’hashish alla coca, dall’ecstasy all’Mdma. Due ragazzi, di 17 e 18 anni, sono finiti in manette, a seguito di un servizio di appostamento attuato dalla Squadra mobile proprio a seguito delle tante segnalazioni arrivate dai residenti. Che ci avevano visto giusto, data anche la caratura criminale del diciottenne. A dispetto della giovane età, il ragazzo vanta infatti già un curriculum di precedenti di tutto rispetto. Gli agenti hanno notato il neomaggiorenne assieme all’amico, di origine romena e incensurato, stazionare nei pressi di un bar all’angolo con via Tacconi e poi salire a bordo di un’auto a noleggio. Con cui, come accertato dai poliziotti, hanno effettuato almeno tre cessioni di, a San Lazzaro, e poi in via Ricci e in via Matteucci.