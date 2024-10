Liberoquotidiano.it - "Volevano abusare di me, ma poi fuggirono". Coppolino, post choc su Schlein: interviene Musumeci

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Da qualche giorno su Facebook è apparso uncon un'immagine di Ellycon la scritta: “Ricordo una volta i fascistidi me, ma poi”. A rilanciare il commento è anche la pagina di Salvo, dirigente regionale di “Diventerà Bellissima”, il gruppo parlamentare all'Ars che nella precedente legislatura siciliana è stato fondato da Nello, oggi ministro della Protezione Civile.avrebbe aggiunto delle sue parole al. "Io li chiamai, gli urlai di tornare, di fare di me quello che, che non li avrei denunciati, ma niente, sparirono lasciandomi nel dolore più acuto". Masmentisce tutto: "Non ho mai scritto quelosceno su Elly, lo smentisco categoricamente. Mi hanno hackerato il profilo, e non è la prima volta che succede. È successo altre due volte. Io non ho mai scritto una cosa del genere.