Padovaoggi.it - Visita guidata a Villa Molin, capolavoro padovano di Vincenzo Scamozzi

Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il primo Novembreapre le sue porte per unaallae al parco in foliage alle ore 15. Sarà un affascinante percorso attraverso quattro secoli di storia e arte. Situata in posizione ideale, tra il centro di Padova e i colli Euganei,, si specchia