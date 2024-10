Brindisireport.it - Virtus Francavilla-Brindisi, trasferta vietata ai tifosi ospiti

Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Prefetto della Provincia di, a seguito del rinvio dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive alle valutazioni e determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ha disposto in via ufficiale il divieto di vendita dei tagliandi della