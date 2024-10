Lanazione.it - Violenza in famiglia . Gli incontri

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Torna domani alle 18 a PrismaLab il ciclo didal titolo "Dal sentire all’agire", organizzato dalla Biblioteca Lazzerini. Cinqueteorico-esperienziali a ingresso gratuito a cura di Agape Crescere insieme con operatori esperti - avvocati, medici, psicologi, mediatori familiari, counselors - per offrire alle famiglie alcuni strumenti per affrontare al meglio i momenti di crisi: le fasi di crescita e di trasformazione nella vita individuale, di coppia e familiare. Domani sarà la volta del tema delladomestica. Si parlerà di "Come affrontare lain" con Marialessandra Panozzo, psicoterapeuta e omeopata, riflettendo su come avviene il passaggio dall’irritabilità alla rabbia e sull’uso della medicina complementare. Seguirà l’intervento dell’avvocato civilista Manila Peccantini dal titolo "domestica.