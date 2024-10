Ferraratoday.it - Violenta rapina in casa: si fingono postini, poi picchiano una coppia di anziani

Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Una violenza inaudita, in pieno giorno, per un bottino tra l’altro misero. E’ quanto avvenuto mercoledì 23, intorno alle 11, in un’abitazione alla periferia a nord di Argenta. La ricostruzione è quella fornita dalle stesse vittime e dai carabinieri, intervenuti nel giro di pochi minuti e ancora