Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 20:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)DEL 24 OTTOBREORE 20.20 TOMMMASO RENZI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOALRE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, SEGNALIAMO SOLTANTO DEI RALLENTAMTNI SULLA COLOMNO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA CIRCONE SULLA LINEA DELL’ALTA VELOCITA FIRENZE-, A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI CAPENA, I CONVOGLI REGISTRANO FINO A 60 MINUTI DI RITARDO RALENTATA LA CIRCONE FERROVIARIA ANCHE SULLA LINEA FL1-FIUMICINO AEROPORTO, A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO NEI PRESSI DITUSCOLANA, I TRENI REGISTRANO FINO A 30 MINUTI DI RITARDO INFINE, RICORDIAMO CHE ALLO STADIO OLIMPICO E IN CORSO, IL MATCH-DINAMO KIEV, PER LA TERZA GIORNATA DI EUROPA LEAGUE.