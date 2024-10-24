Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 17:15
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 16 : 30 - VIABILITÀ DEL 24 OTTOBRE 2024 ORE 16. COME DI CONSUETO, NELL’AREA DEL FORO ITALICO CI SARANNO DIVIETI DI SOSTA AD AMPIO RAGGIO E POSSIBILI CHIUSURE NELLE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI. PER QUESTA PARTITA, DIVIETI DI SOSTA ANCHE NELL’AREA DI VILLA BORGHESE. DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 15 : 30 - VIABILITÀ DEL 24 OTTOBRE 2024 ORE 15. DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 TOMMMASO RENZI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, MENTRE IN ESTERNA VI SONO DELLE CODE A TRATTI TAR PONTINA E TUSCOLANA TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA STAZIONE DI CIPRO. (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 12 : 30 - E ANDIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA CENTRALE DEL LATTE, CODE DA PRENESTINA. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. IN INTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA. (Romadailynews.it)