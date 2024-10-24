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Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 15 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 15:30 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Viabilità DEL 24 OTTOBRE 2024 ORE 15.20 TOMMMASO RENZI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, MENTRE IN ESTERNA VI SONO DELLE CODE A TRATTI TAR PONTINA E TUSCOLANA TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA STAZIONE DI CIPRO. SULLA STESSA LINEA RICORDIAMO CHE, FINO AL 6 NOVEMBRE, RESTERÀ CHIUSA LA STAZIONE DI FURIO CAMILLO PER LAVORI DI REVISIONE DELLE SCALE MOBILI. E DIAMO UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE OGGI, DALLE 18:45, ALLO STADIO OLIMPICO, SI GIOCHERÀ Roma-DINAMO KIEV, PER LA TERZA GIORNATA DI EUROPA LEAGUE.
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Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 12 : 30 - DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. IN INTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA. E ANDIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA CENTRALE DEL LATTE, CODE DA PRENESTINA. (Romadailynews.it)Viabilità Roma

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 11 : 30 - IN INTERNA, INVECE, SI STA IN FILA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA. 20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SULLA A1 FIRENZE ROMA PER UN INCIDENTE PRECEDENTE AVVENUTO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO AL MOMENTO CI SONO 8 KM DI CODA IN DIREZIONE DI ROMA; IL TRAFFICO DEFLUISCE SU DUE CORSIE DI CUI UNA IN DEVIAZIONE. (Romadailynews.it)Viabilità Roma

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 10 : 30 - VIABILITÀ DEL 24 OTTOBRE 2024 ORE 10. PER LE LUNGHE PERCORRENZE E PER CHI È DIRETTO A ROMA, CONSIGLIAMO DI USCIRE A VALDICHIANA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A ORTE. 20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE DI ROMA SI REGISTRANO 7 KM DI CODA PER UN INCIDENTE PRECEDENTE AVVENUTO AL KM 457; IL TRAFFICO DEFLUISCE SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. (Romadailynews.it)Viabilità Roma

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