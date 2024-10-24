Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 15:30
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 12 : 30 - DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. IN INTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA. E ANDIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA CENTRALE DEL LATTE, CODE DA PRENESTINA. (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 11 : 30 - IN INTERNA, INVECE, SI STA IN FILA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA. 20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SULLA A1 FIRENZE ROMA PER UN INCIDENTE PRECEDENTE AVVENUTO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO AL MOMENTO CI SONO 8 KM DI CODA IN DIREZIONE DI ROMA; IL TRAFFICO DEFLUISCE SU DUE CORSIE DI CUI UNA IN DEVIAZIONE. (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 10 : 30 - VIABILITÀ DEL 24 OTTOBRE 2024 ORE 10. PER LE LUNGHE PERCORRENZE E PER CHI È DIRETTO A ROMA, CONSIGLIAMO DI USCIRE A VALDICHIANA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A ORTE. 20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE DI ROMA SI REGISTRANO 7 KM DI CODA PER UN INCIDENTE PRECEDENTE AVVENUTO AL KM 457; IL TRAFFICO DEFLUISCE SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. (Romadailynews.it)