Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 12:30 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Viabilità DEL 24 OTTOBRE 2024 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE Roma, PER UN INCIDENTE AVVENUTO QUESTA MATTINA, PERMANGONO 8 KM DI CODA TRA ORVIETO E ATTIGLIANO VERSO Roma; IL TRAFFICO DEFLUISCE SU DUE CORSIE DI CUI UNA IN DEVIAZIONE. RICORDIAMO CHE PER LE LUNGHE PERCORRENZE E PER CHI È DIRETTO A Roma, È CONSIGLIABILE USCIRE A VALDICHIANA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A ORTE. E ANDIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA CENTRALE DEL LATTE, CODE DA PRENESTINA. IN INTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA STAZIONE DI CIPRO.Video di Tendenza
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