Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 10:30
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 09 : 45 - SEMPRE IN ESTERNA PIU AVANTI CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA APPIA E TIBURTINA. VIABILITÀ DEL 24 OTTOBRE 2024 ORE 09. PER LE LUNGHE PERCORRENZE E PER CHI È DIRETTO A ROMA, CONSIGLIAMO DI USCIRE A VALDICHIANA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A ORTE. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E TIBURTINA, A SEGUIRE TRA TOR BELLA MONACA E ARDEATINA. (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 09 : 15 - 05 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLA A1 FIRENZE ROMA: A SEGUITO DI UN INCIDENTE, È STATO RIAPERTO IL TRATTO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO VERSO ROMA, IL TRAFFICO ATTUALMENTE SCORRE SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO E CI SONO 13 KM DI CODA. (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 08 : 45 - CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO SERVIZIO RALLENTATO PER L’INTERVENTO DELLE AUTORITÀ TRA FARA SABINA E MONTEROTONDO; AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE VIENE REGOLATA TRAMITE L’UTILIZZO DI UN UNICO BINARIO. ATTUALMENTE IL TRAFFICO SCORRE SU DUE CORSIE. VIABILITÀ DEL 24 OTTOBRE 2024 ORE 08. (Romadailynews.it)