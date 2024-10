Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 10:30

(Di giovedì 24 ottobre 2024)DEL 24 OTTOBREORE 10.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZETRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE DISI REGISTRANO 7 KM DI CODA PER UN INCIDENTE PRECEDENTE AVVENUTO AL KM 457; IL TRAFFICO DEFLUISCE SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. PER LE LUNGHE PERCORRENZE E PER CHI È DIRETTO A, CONSIGLIAMO DI USCIRE A VALDICHIANA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A ORTE. RESTIAMO IN A1, MA SULLA DIRETTRICENAPOLI, DOVE INVECE È STATO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA PONTECORVO E CEPRANO, IL TRAFFICO È TORNATO REGOLARE. E CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO ABBIAMO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA PISANA E APPIA POI TRA PRENESTINA E TIBURTINA; IN INTERNA CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E A24, POI TRA CASILINA E APPIA.