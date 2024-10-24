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Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 10 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 10:30 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Viabilità DEL 24 OTTOBRE 2024 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE Roma TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE DI Roma SI REGISTRANO 7 KM DI CODA PER UN INCIDENTE PRECEDENTE AVVENUTO AL KM 457; IL TRAFFICO DEFLUISCE SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. PER LE LUNGHE PERCORRENZE E PER CHI È DIRETTO A Roma, CONSIGLIAMO DI USCIRE A VALDICHIANA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A ORTE. RESTIAMO IN A1, MA SULLA DIRETTRICE Roma NAPOLI, DOVE INVECE È STATO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA PONTECORVO E CEPRANO, IL TRAFFICO È TORNATO REGOLARE. E CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO ABBIAMO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA PISANA E APPIA POI TRA PRENESTINA E TIBURTINA; IN INTERNA CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E A24, POI TRA CASILINA E APPIA.
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Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 09 : 45 - SEMPRE IN ESTERNA PIU AVANTI CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA APPIA E TIBURTINA. VIABILITÀ DEL 24 OTTOBRE 2024 ORE 09. PER LE LUNGHE PERCORRENZE E PER CHI È DIRETTO A ROMA, CONSIGLIAMO DI USCIRE A VALDICHIANA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A ORTE. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E TIBURTINA, A SEGUIRE TRA TOR BELLA MONACA E ARDEATINA. (Romadailynews.it)Viabilità Roma

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 09 : 15 - 05 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLA A1 FIRENZE ROMA: A SEGUITO DI UN INCIDENTE, È STATO RIAPERTO IL TRATTO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO VERSO ROMA, IL TRAFFICO ATTUALMENTE SCORRE SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO E CI SONO 13 KM DI CODA. (Romadailynews.it)Viabilità Roma

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 08 : 45 - CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO SERVIZIO RALLENTATO PER L’INTERVENTO DELLE AUTORITÀ TRA FARA SABINA E MONTEROTONDO; AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE VIENE REGOLATA TRAMITE L’UTILIZZO DI UN UNICO BINARIO. ATTUALMENTE IL TRAFFICO SCORRE SU DUE CORSIE. VIABILITÀ DEL 24 OTTOBRE 2024 ORE 08. (Romadailynews.it)Viabilità Roma

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