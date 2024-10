Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 08:15 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Viabilità DEL 24 OTTOBRE 2024 ORE 07.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio MATTINATA COMPLICATA QUELLA DI OGGI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, COMPLICE IL MALTEMPO, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO SULLA A1 FIRENZE Roma, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL 457+000, È CHIUSO IL TRATTO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE Roma. ALL’INTERNO DEL TRATTO CHIUSO IL TRAFFICO È BLOCCATO E SI È FORMATO 1 KM DI CODA. IN ALTERNATIVA, A CHI È DIRETTO A Roma, DOPO L’USCITA OBBLIGATORIA A ORVIETO, SI CONSIGLIA DI PERCORRERE LA Viabilità ORDINARIA E DI RIENTRARE IN AUTOSTRADA A ORTE. E RESTIAMO SULLA A1, MA IN QUESTO CASO CI TROVIAMO DSULLA DIRETTRICE Roma NAPOLI, DOVE UN INCIDENTE TRA MEZZI PESANTI STA PROVOCANDO CODE TRA CASSINO E PONTECORVO IN DIREZIONE Roma. AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 08:15 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)DEL 24 OTTOBREORE 07.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMATTINATA COMPLICATA QUELLA DI OGGI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, COMPLICE IL MALTEMPO, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO SULLA A1 FIRENZE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL 457+000, È CHIUSO IL TRATTO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE. ALL’INTERNO DEL TRATTO CHIUSO IL TRAFFICO È BLOCCATO E SI È FORMATO 1 KM DI CODA. IN ALTERNATIVA, A CHI È DIRETTO A, DOPO L’USCITA OBBLIGATORIA A ORVIETO, SI CONSIGLIA DI PERCORRERE LAORDINARIA E DI RIENTRARE IN AUTOSTRADA A ORTE. E RESTIAMO SULLA A1, MA IN QUESTO CASO CI TROVIAMO DSULLA DIRETTRICENAPOLI, DOVE UN INCIDENTE TRA MEZZI PESANTI STA PROVOCANDO CODE TRA CASSINO E PONTECORVO IN DIREZIONE. AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA.

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-10-2024 ore 20 : 30 - SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER UN VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI SAN CESAREO RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICINO TRA CRISTOFORO COLOMBO E VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE RACCORDO SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA MEZZAOCAMMINO E MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO CHIUSA PARZIALMENTE LA METRO B E B1 DA LAURENTINA A CASTRO PRETORIO, PREDISPOSTI BUS SOSTITUTIVI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. (Romadailynews.it)