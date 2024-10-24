Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 08:15 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Viabilità
DEL 24 OTTOBRE 2024
ORE 07.20 ARIANNA CAROCCI
BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio
MATTINATA COMPLICATA QUELLA DI OGGI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, COMPLICE IL MALTEMPO, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO
SULLA A1 FIRENZE Roma
, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL 457+000, È CHIUSO IL TRATTO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE Roma
. ALL’INTERNO DEL TRATTO CHIUSO IL TRAFFICO È BLOCCATO E SI È FORMATO 1 KM DI CODA. IN ALTERNATIVA, A CHI È DIRETTO A Roma
, DOPO L’USCITA OBBLIGATORIA A ORVIETO, SI CONSIGLIA DI PERCORRERE LA Viabilità
ORDINARIA E DI RIENTRARE IN AUTOSTRADA A ORTE.
E RESTIAMO SULLA A1, MA IN QUESTO CASO CI TROVIAMO DSULLA DIRETTRICE Roma
NAPOLI, DOVE UN INCIDENTE TRA MEZZI PESANTI STA PROVOCANDO CODE TRA CASSINO E PONTECORVO IN DIREZIONE Roma
. AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA.
Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it
Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 08:15
Altre notizie su Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 08:15
. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 07 : 30 - 20 ARIANNA CAROCCI
BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
MATTINATA COMPLICATA QUELLA DI OGGI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, COMPLICE IL MALTEMPO, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO
SULLA A1 FIRENZE ROMA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL 457+000, È CHIUSO IL TRATTO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE ROMA. (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-10-2024 ore 20 : 30 -
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER UN VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI SAN CESAREO
RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICINO TRA CRISTOFORO COLOMBO E VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE RACCORDO
SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA MEZZAOCAMMINO E MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
CHIUSA PARZIALMENTE LA METRO B E B1 DA LAURENTINA A CASTRO PRETORIO, PREDISPOSTI BUS SOSTITUTIVI
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. (Romadailynews.it)
Video di Tendenza