Quotidiano.net - Urso incontra Orsini, verso modifiche a Transizione 5.0

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, hato ieri a Palazzo Piacentini una delegazione di Confindustria guidata dal presidente Emanuele, insieme al vice presidente per la politica industriale e il Made in Italy, Marco Nocivelli, e al direttore generale, Maurizio Tarquini, per un confronto sul Piano5.0 a poco più di un mese dall'apertura della piattaforma avvenuta lo scorso 11 settembre. Durante l'incontrohanno sottolineato come il Mimit e Confindustria stiano lavorando in sintonia per fornire chiarimenti alle imprese e facilitare l'accesso al nuovo pacchetto di incentivi dedicato agli investimenti in digitalizzazione,green e formazione del personale.