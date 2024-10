Università, aperti bandi 2024-25 UniCamillus per i Corsi Laurea in Medicina e in Odontoiatria (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ancora aperte per l’anno accademico 2024-2025 le iscrizioni al test per l’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, sia in lingua italiana che in lingua inglese, e in Odontoiatria Protesi dentaria (solo in lingua italiana). Le sedi disponibili per l’anno accademico 2024-2025 sono: Roma (Medicina e Chirurgia, Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ancora aperte per l’anno accademico-2025 le iscrizioni al test per l’ammissione aidiMagistrale a ciclo unico ine Chirurgia, sia in lingua italiana che in lingua inglese, e inProtesi dentaria (solo in lingua italiana). Le sedi disponibili per l’anno accademico-2025 sono: Roma (e Chirurgia,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Università - aperti bandi 2024-25 UniCamillus per i Corsi Laurea in Medicina e in Odontoiatria - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Adnkronos) – Ancora aperte per l’anno accademico 2024-2025 le iscrizioni al test per l’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, sia in lingua italiana che in lingua inglese, e in Odontoiatria Protesi dentaria (solo in lingua italiana). (Webmagazine24.it)

Università - aperti bandi 2024-25 UniCamillus per i Corsi Laurea in Medicina e in Odontoiatria - Ancora aperte per l’anno accademico 2024-2025 le iscrizioni al test per l’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, sia in lingua italiana che in lingua inglese, e in Odontoiatria Protesi dentaria (solo in lingua italiana). Le sedi disponibili per l’anno accademico 2024-2025 sono: Roma (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e […]. (Sbircialanotizia.it)

“Salvare un oliveto salva la vita” - a Castellana Grotte due percorsi e tre laboratori per la Camminata tra gli Olivi 2024 - Torna, su tutto il territorio nazionale e anche a Castellana Grotte, l’appuntamento con la Giornata Nazionale “Camminata tra gli Olivi”, promossa in tutta Italia dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio e organizzata sul territorio dal Comune di Castellana Grotte in collaborazione con... (Baritoday.it)