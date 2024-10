Palermotoday.it - Un'auto data alle fiamme in via Ferri: "E' la quinta, serve più sicurezza"

Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ennesimainin via Ferdinando. Aspettiamo di sapere quando il Comune deciderà di rendere questa via più sicura, magari munendola di telecamere. Siamo in una zona residenziale.