Ultime Notizie Roma del 24-10-2024 ore 11:10 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano manovra ieri in Parlamento scontro soprattutto sul pensioni sanità i medici protetta non sciopera il 20 novembre le opposizioni all’attacco sulla previdenza sono €3 in più per le minime vergognosa elemosina il testo scritta sulle detrazioni per i redditi oltre i €75000 Ma come tanti che crescono in base al numero dei figli Escluse le spese sanitarie quelle per i mutui sulla casa ma non sembrava da €1000 per i redditi sotto i €30000 per le banche Le deduzioni delle quote delle svalutazioni e perdite dei crediti differite a rate dall’anno di imposta successivo di 3 anni 10,85 miliardi per i contratti pubblici le nomine a partire dal primo gennaio il tetto agli stipendi dei vertici degli enti pubblici taglia i ministeri per 7,7 miliardi in tre anni le assunzioni nella sanità dal ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 24-10-2024 ore 11:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano manovra ieri in Parlamento scontro soprattutto sul pensioni sanità i medici protetta non sciopera il 20 novembre le opposizioni all’attacco sulla previdenza sono €3 in più per le minime vergognosa elemosina il testo scritta sulle detrazioni per i redditi oltre i €75000 Ma come tanti che crescono in base al numero dei figli Escluse le spese sanitarie quelle per i mutui sulla casa ma non sembrava da €1000 per i redditi sotto i €30000 per le banche Le deduzioni delle quote delle svalutazioni e perdite dei crediti differite a rate dall’anno di imposta successivo di 3 anni 10,85 miliardi per i contratti pubblici le nomine a partire dal primo gennaio il tetto agli stipendi dei vertici degli enti pubblici taglia i ministeri per 7,7 miliardi in tre anni le assunzioni nella sanità dal ...

