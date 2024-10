Quotidiano.net - Turchia: Ocalan, possibile la fine della lotta armata

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il leader del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk), Abdullah, ha fatto riferimento a unabbandonoda parte del suo gruppo, da 40 anni in conflitto con l'esercito turco. "Se ci sono le giuste condizioni, ho il potere teorico e pratico per spostare questo processo dal terreno del conflitto eviolenza al terreno legale e politico", ha affermato, come riferiscono vari media turchi, in un messaggio affidato a un deputato del partito filocurdo Dem, e parente, che lo ha visitato ieri nel carcere sull'isola di Imrali, a sud di Istanbul, dove è rinchiuso dal 1999 per l'ergastolo.