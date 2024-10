Trovata morta la donna scomparsa a Pontedera, un arresto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Flavia Mello Agonigi, la donna di 54 anni scomparsa da giorni a Pontedera (Pisa), è stata Trovata morta nel pomeriggio in un'abitazione non distante da Casciana Terme (Pisa), in Valdera. Secondo quanto appreso da fonti investigative, la polizia di Stato ha anche arrestato un uomo ritenuto responsabile dell'omicidio. Il corpo della 54enne, scomparsa dall'11 ottobre, è stato trovato in un'abitazione. Sul posto oltre agli inquirenti anche il magistrato che coordina l'inchiesta. Tg24.sky.it - Trovata morta la donna scomparsa a Pontedera, un arresto Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Flavia Mello Agonigi, ladi 54 annida giorni a(Pisa), è statanel pomeriggio in un'abitazione non distante da Casciana Terme (Pisa), in Valdera. Secondo quanto appreso da fonti investigative, la polizia di Stato ha anche arrestato un uomo ritenuto responsabile dell'omicidio. Il corpo della 54enne,dall'11 ottobre, è stato trovato in un'abitazione. Sul posto oltre agli inquirenti anche il magistrato che coordina l'inchiesta.

