Trovata morta donna scomparsa a Pontedera, un arresto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le indagini coordinate dalla procura pisana, spiega una nota della procuratrice Teresa Angela Camelio, "hanno consentito di localizzare l'auto in uso a Flavia Mello Agonigi regolarmente parcheggiato e chiuso in località Sant'Ermo, nel Comune di Casciana Terme Lari" e subito dopo gli agenti della squadra mobile e del commissariato di Pontedera hanno individuato anche l'abitazione dove è stato trovato il corpo della vittima. Per il delitto di Flavia Mello Agonigi è stato arrestato un italiano di 34 anni, aggiunge Camelio, "residente nello stesso comune e che è stato accompagnato in questura a Pisa dove è stato sottoposto a fermo giudiziario in quanto sospettato di omicidio". Lanazione.it - Trovata morta donna scomparsa a Pontedera, un arresto Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le indagini coordinate dalla procura pisana, spiega una nota della procuratrice Teresa Angela Camelio, "hanno consentito di localizzare l'auto in uso a Flavia Mello Agonigi regolarmente parcheggiato e chiuso in località Sant'Ermo, nel Comune di Casciana Terme Lari" e subito dopo gli agenti della squadra mobile e del commissariato dihanno individuato anche l'abitazione dove è stato trovato il corpo della vittima. Per il delitto di Flavia Mello Agonigi è stato arrestato un italiano di 34 anni, aggiunge Camelio, "residente nello stesso comune e che è stato accompagnato in questura a Pisa dove è stato sottoposto a fermo giudiziario in quanto sospettato di omicidio".

