Trony apre un nuovo punto vendita a Favara AG Con 250 mq e 7 addetti alla vendita è ubicato in Via Capitano Callea

(Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) - Milano, 24 ottobre 2024 – Venerdì 25 ottobreinaugurerà unMini(AG): nelnegozio lavoreranno 7coordinati dal direttore e titolare del negozio Davide Veneziano. Con 250 mq di superficie ilnegozio conterà su 2000 referenze e un bacino d'utenza stimato di circa 110.000 potenziali clienti a 20 min di percorrenza. Situato in Via, sarà facilmente raggiungibile provenendo da Caltanissetta o da Agrigento attraverso il collegamento della SS640, in direzione di SP3 a, prendendo l'uscita da entrambe le direzioni per Aragona Caldare. Con questa nuova apertura il numero complessivo dei puntiin Italia sale a 181.