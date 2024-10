Lanazione.it - Tragico incidente sulla A1, due morti: scontro tra camion e furgone

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Orvieto (Terni), 24 ottobre 2024 –alle prime ore di oggi, 24 ottobre, lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli. Il bilancio è di duee un ferito in seguito allotra une un. L’impatto, devastante, è avvenuto all’altezza del chilometro 457 tra Orvieto e Attigliano, in direzione di Roma. Il tratto è stato chiuso per oltre due ore per consentire al personale di Autostrada per l'Italia e a tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari di intervenire. Dalle 8,30 circa il traffico transita su una corsia e si registrano 11 chilometri di coda nel tratto compreso tra Fabro e Attigliano in direzione Roma.