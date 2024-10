Trageda in Germania: madre italiana e due figli piccoli travolti da un Suv (Di giovedì 24 ottobre 2024) I tre sono stati investiti mentre stavano camminando sul marciapiede. Si indaga per ricostruire le dinamiche Ilgiornale.it - Trageda in Germania: madre italiana e due figli piccoli travolti da un Suv Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) I tre sono stati investiti mentre stavano camminando sul marciapiede. Si indaga per ricostruire le dinamiche

Lutto a Esslingen e Palma di Montechiaro per la morte di Antonella e dei suoi due bimbi - La donna, come ogni martedì, stava accompagnando i figli al palazzetto dello sport per gli allenamenti di calcetto quando un'Audi Q3 è piombata sul marciapiede sul quale stavano camminando. (grandangoloagrigento.it)

Trageda in Germania: madre italiana e due figli piccoli travolti da un Suv - Dramma nella serata di martedì 22 ottobre a Esslingen (Germania), a poca distanza dalla più nota Stoccarda, dove una nostra connazionale ha perso la vita insieme ai suoi figli. Tutti e tre, infatti, s ... (ilgiornale.it)

Travolti da un Suv in Germania: morti una donna italiana e due figli piccoli - Tragedia in Germania per una famiglia siciliana. Una mamma e i due figli piccoli sono stati travolti e uccisi da un'auto. Si tratta di tre cittadini di Palma… Leggi ... (informazione.it)

Tragedia in Germania: Antonella e due figli di 6 e 3 anni travolti mentre camminavano sul marciapiede - Una tragedia terribile ha colpito una famiglia italiana a Esslingen, in Germania, dove una madre di 39 anni, Antonella Ribisi, e i suoi due figli, Gabriel di 6 anni e Alessio di 3, sono morti in un ... (ilmeridianonews.it)