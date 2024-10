Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-10-2024 ore 14:30

(Di giovedì 24 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità di lavori in corso in via del Foro Italico provocano Code in direzione Stadio Olimpico 3 viale della Moschea è la Farnesina la galleria Farnesina al momento è chiusa per interventi urgenti e ilè deviato sulla vicina galleria Giovanni XXIII residue code Dopo un incidente anche sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra le uscite Prenestina e tipo in zona piazzale Clodio chiusa per la sede stradale dissestata via Gomenizza tra via di Villa Madama e via novenio Bucchi Per quanto riguarda il trasporto pubblico fino al 21 ottobre la tratta Malatesta San Giovanni della linea C della metro chiuderà alle 21 e Sara sostituita per il rimanente orario da un servizio di bus navetta le 20:30 di domani venerdì 25 ottobre e fino al termine del servizio del prossimo 27 ottobre invece la linea Ci sarà ...