Traffico Roma del 24-10-2024 ore 10:30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul raccordo per un piccolo in fiamme altezza Aurelia code tra lo svincolo via Laurentina & via Ardeatina Traffico congestionato sulla Tangenziale Est in direzione San Giovanni la galleria nci è chiusa in direzione San Giovanni per un incidente Traffico è deviato Traffico intenso sulle consolari casa Salaria e Flaminia code sulla A24 e rallentamenti in Viale Palmiro Togliatti per un incidente in Viale Sacco e Vanzetti e rallentamenti in via Collatina per un incidente in via Enrico Forlanini rallentamenti sul lungotevere tra ponte Palatino Bocca della Verità il ponte Vittorio Emanuele Traffico congestionato sull'ostiense in direzione fuori Roma In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

Traffico Roma del 24-10-2024 ore 10 : 00 - luceverde. it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto sul Raccordo Anulare Code in carreggiata esterna all’altezza dello svincolo Trionfale E poi tra l’Aurelia e la Laurentina incidente a seguire per traffico code tra Casilina e Tiburtina in carreggiata interna qd3 la Trionfale e la Salaria e poi code a tratti tra la Bufalotta in là ci hanno difficoltà anche nel percorrere la tangenziale con code per lavori traffico e incidente tra via dei Monti Tiburtini e la Farnesina In entrambe le direzioni in entrata a Roma Cody da Malagrotta al raccordo sulla via Aurelia sulla Roma Fiumicino da Ponte Galeria fino al viadotto della Magliana e poi ancora code sul Ostiense all’altezza della stazione di Acilia e sulla Cristoforo Colombo da Casal Palocco a via di Malafede code anche sulla Pontina tra Tor de’ Cenci è l’Eur abbiamo avuto in fila anche sull’intero corso del tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est nella zona nord della città in entrata Roma code sulla via Salaria da Castel Giubileo fino alla tangenziale e sulla Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti dei tagli di queste ed altre notizie sul sito roma. (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 24-10-2024 ore 09 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità coltene sul Raccordo Anulare Dove troviamo code per incidente in carreggiata esterna tra Latisana e la Laurentina e poi dalla Romanina fino alla Tiburtina incidente anche in carreggiata interna concludi tranne bufalo hotel a Tiburtina e poi a seguire tra la Casilina e la Pontina difficile spostarci anche sulla tangenziale per traffico e incidente troviamo le code in direzione Stadio Olimpico esattamente dallo svincolo per La Roma l’Aquila fino alla Farnesina Ma anche in carreggiata opposta dalla Tiburtina fino a San Giovanni in zona piazzale Clodio mi ricordo è chiusa per la sede stradale dissestata via Gomenizza 3 a via di Villa Madama e via novenio Bucchi per il trasporto pubblico vi ricordo che fino al 3 novembre lune della commemorazione dei defunti sono state attivate le linee bus e cimiteriali raddoppiate le corse per i cimiteri cittadini In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. (Romadailynews.it)