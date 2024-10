Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-10-2024 ore 09:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità coltene sul Raccordo Anulare Dove troviamo code per incidente in carreggiata esterna tra Latisana e la Laurentina e poi dallanina fino alla Tiburtina incidente anche in carreggiata interna concludi tranne bufalo hotel a Tiburtina e poi a seguire tra la Casilina e la Pontina difficile spostarci anche sulla tangenziale pere incidente troviamo le code in direzione Stadio Olimpico esattamente dallo svincolo per Lal’Aquila fino alla Farnesina Ma anche in carreggiata opposta dalla Tiburtina fino a San Giovanni in zona piazzale Clodio mi ricordo è chiusa per la sede stradale dissestata via Gomenizza 3 a via di Villa Madama e via novenio Bucchi per il trasporto pubblico vi ricordo che fino al 3 novembre lune della commemorazione dei defunti sono state attivate le linee bus e cimiteriali ...