Traffico internazionale di droga, 14 misure cautelari nel salernitano (Di giovedì 24 ottobre 2024) SALERNO (ITALPRESS) – I Carabinieri di Salerno hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 14 persone (II sottoposti a misura cautelare della custodia in carcere e 3 alla custodia domiciliare ). Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al Traffico internazionale di sostanze stupefacenti tipo cocaina, marijuana e hashish nonché diversi reati fine relativi ad importazioni e cessioni delle medesime sostanze. Le indagini hanno evidenziato l’esistenza di un’organizzazione dedita al Traffico di sostanze stupefacenti operante a Salerno e provincia capace di penetrare anche mercati illeciti di altre regioni, tra le quali Basilicata e Puglia. Unlimitednews.it - Traffico internazionale di droga, 14 misure cautelari nel salernitano Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) SALERNO (ITALPRESS) – I Carabinieri di Salerno hanno eseguito un’ordinanza applicativa dipersonali emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 14 persone (II sottoposti a misura cautelare della custodia in carcere e 3 alla custodia domiciliare ). Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata aldi sostanze stupefacenti tipo cocaina, marijuana e hashish nonché diversi reati fine relativi ad importazioni e cessioni delle medesime sostanze. Le indagini hanno evidenziato l’esistenza di un’organizzazione dedita aldi sostanze stupefacenti operante a Salerno e provincia capace di penetrare anche mercati illeciti di altre regioni, tra le quali Basilicata e Puglia.

