Ilgiorno.it - Torna l’antica magia dei burattini con la Compagnia Degan

(Di giovedì 24 ottobre 2024) È il giorno di Ognissanti, è un giorno speciale. E il primo novembre sarà anche il giorno deiinfatti in città la(nata e a lungo cresciuta proprio a Monza) copn il suo spettacolo “Idi Mangiafuoco“, in cui si troveranno alcuni dei personaggi più amati dell’infanzia, da Pinocchio a Topolino, dalla Bella e la Bestia a Cattivissimo Me. "Accorrete numerosi, per grandi e piccinin dal vivo" la promessa. E di certo il fascino di un’arte antica e ormai poco praticata come quella dei burattinai sarà l’ingrediente assicurato dello spettacolo in programma al teatro Triante di via Duca d’Aosta 8. Due gli spettacoli in programma, alle 15 e alle 17. Ingresso 7 euro a persona e ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 2 anni e per i disabili. Per informazioni, è possibile telefonare ai numeri 338.96.13.450 o 334.32.68.