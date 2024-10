Tifosi della Lazio bloccati in Olanda: polizia non permette di lasciare hotel (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Disavventura in Olanda per i Tifosi della Lazio. Arrivati a Enschede per la partita di questa sera contro il Twente , valida per la terza giornata di Europa League, centinaia di Tifosi biancocelesti, nella serata di ieri, sono stati costretti a rimanere nei propri alberghi. Secondo molte testimonianze diventate virali sui social infatti, L'articolo Tifosi della Lazio bloccati in Olanda: polizia non permette di lasciare hotel proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Disavventura inper i. Arrivati a Enschede per la partita di questa sera contro il Twente , valida per la terza giornata di Europa League, centinaia dibiancocelesti, nella serata di ieri, sono stati costretti a rimanere nei propri alberghi. Secondo molte testimonianze diventate virali sui social infatti, L'articoloinnondiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

