Tennis Bronzetti avanza al Guangzhou Open

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La gran settimana cinese di Luciaprosegue con la vittoria al secondo turno del, un WTA 250. Lata verucchiese ha sfatato il tabu Jaqueline Cristian. Per l’azzurra un 7-6 (5), 6-4 che si è giocato su pochi punti e in cui la precisione nei momenti cruciali è stata decisiva. Come nel primo set, quando si è trovata sopra 4-2 dopo essere stata sotto 0-2. Cristian ha poi infilato tre game di fila e, sul 4-5, ha annullato ben 6 set-point. Al tie-break, il minibreak decisivo è arrivato proprio nell’ultimo punto, il dodicesimo, con la verucchiese a convertire la prima palla set. Più regolare il secondo set fino al 3-3. Cristian ha poi strappato la battuta aed è salita 4-3, ma Lucia è stata capace di infilare tre giochi, con due break, per il 7-6, 6-4 conclusivo. Ai quarti di finale,affronterà la cinese Xiyu Wang.