Salernotoday.it - Tariffe Tari a Bracigliano: il gruppo di maggioranza risponde agli attacchi dell’opposizione

Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Non si fa attendere la risposta deldidel comune diSemplicemente cittadini alle dichiarazioni deldi opposizione sulledella. In particolare ilRadici lamentava la non veridicità delle diminuzioni dellesottolineandone, anzi, un