TALE E QUALE SHOW | LE IMITAZIONI DELLA SESTA PUNTATA TRA OMAGGI E UN GIUDICE SPECIALE

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’attesa è alta per il sesto appuntamento con, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti in onda venerdì 25 ottobre.e un quarto. Anche in questo venerdì gli 11 protagonisti dovranno trasformarsi nei grandi nomimusica nazionale e internazionale, coprendo un arco temporale di ben 60 anni. L’interesse è altissimo, poiché mancano solo due puntate alla proclamazione del ‘Campione di14’. La classifica è serrata e ogni punto diventa cruciale. Nellaprecedente è stata Amelia Villano a trionfare grazie alla sua impeccabile interpretazione di Giusy Ferreri con il brano ‘Novembre’. Seconde “a pari merito” Giulia Penna e Verdiana. Al momento, la classifica generale vede in testa proprio Verdiana, seguita da Feisal Bonciani e Kelly Joyce.