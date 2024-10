Supplenze docenti 2024, ecco gli interpelli aperti [Aggiornato] (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si parte con gli interpelli di docenti: le scuole, così come previsto dall'OM 88/2024, pubblicano gli avvisi dopo che risultano esaurite le GPS, si scorrono le graduatorie di istituto e non si trovano aspiranti neanche nelle scuole viciniori. L'articolo Supplenze docenti 2024, ecco gli interpelli aperti Aggiornato . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si parte con glidi: le scuole, così come previsto dall'OM 88/, pubblicano gli avvisi dopo che risultano esaurite le GPS, si scorrono le graduatorie di istituto e non si trovano aspiranti neanche nelle scuole viciniori. L'articologli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Supplenze docenti 2024 - ecco gli interpelli aperti [Aggiornato] - . L'articolo Supplenze docenti 2024, ecco gli interpelli aperti [Aggiornato] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Si parte con gli interpelli di docenti: le scuole, così come previsto dall'OM 88/2024, pubblicano gli avvisi dopo che risultano esaurite le GPS, si scorrono le graduatorie di istituto e non si trovano aspiranti neanche nelle scuole viciniori. (Orizzontescuola.it)

Supplenze 2024 : MAD per Infanzia e Primaria - Interpelli per Scuole Secondarie– Ecco Come Funzionano Docenti.it - . I dirigenti scolastici si trovano a dover coprire migliaia di cattedre vacanti, in particolare nella scuola dell’infanzia e primaria. In questo periodo di grande difficoltà per le scuole italiane, la carenza di insegnanti è diventata un problema urgente. it sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Supplenze docenti 2024 - ecco gli interpelli aperti [Aggiornato] - L'articolo Supplenze docenti 2024, ecco gli interpelli aperti [Aggiornato] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Si parte con gli interpelli di docenti: le scuole, così come previsto dall'OM 88/2024, pubblicano gli avvisi dopo che risultano esaurite le GPS, si scorrono le graduatorie di istituto e non si trovano aspiranti neanche nelle scuole viciniori. (Orizzontescuola.it)