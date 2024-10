Strage di Paderno conferito l’incarico per la perizia psichiatrica sul 17enne

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di giovedì 24 ottobre 2024)di, è statoper lasulche nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre ha ucciso i genitori e il fratellino di 12 annidi, è statoper lasulche nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre ha ucciso i genitori e il fratellino di 12 anni a coltellate in una villetta del Milanese.è stato affidato a Franco Martelli, specialista in psichiatria e in criminologia clinica.