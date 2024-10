Stop alla Serie Avetrana, la replica di Disney: «Non concordiamo». L’autore di SanPa e Il caso Yara: «Sembra censura» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sulla decisione del Tribunale di Taranto di non mandare in onda, almeno per il momento, la Serie tv sull’omicidio di Sarah Scazzi, Avetrana – Qui non è Hollywood, è intervenuta la casa di produzione Groenlandia e la stessa Disney, che avrebbe dovuto trasmettere la Serie dal 25 ottobre sulla sua piattaforma streaming. «Per ottemperare al provvedimento emesso in assenza di contraddittorio tra le parti dal Tribunale di Taranto, il lancio della Serie attualmente intitolata Avetrana – Qui non è Hollywood è rinviato», si legge nella nota. «Le parti non concordano con la decisione del Tribunale e faranno valere – concludono – le proprie ragioni nelle sedi competenti». A presentare il ricorso d’urgenza era stato Antonio Iazzi, sindaco di Avetrana, il comune pugliese che dà il titolo alla Serie tv e dove nel 2010 fu uccisa la 15enne Sarah Scazzi. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sulla decisione del Tribunale di Taranto di non mandare in onda, almeno per il momento, latv sull’omicidio di Sarah Scazzi,– Qui non è Hollywood, è intervenuta la casa di produzione Groenlandia e la stessa, che avrebbe dovuto trasmettere ladal 25 ottobre sulla sua piattaforma streaming. «Per ottemperare al provvedimento emesso in assenza di contraddittorio tra le parti dal Tribunale di Taranto, il lancio dellaattualmente intitolata– Qui non è Hollywood è rinviato», si legge nella nota. «Le parti non concordano con la decisione del Tribunale e faranno valere – concludono – le proprie ragioni nelle sedi competenti». A presentare il ricorso d’urgenza era stato Antonio Iazzi, sindaco di, il comune pugliese che dà il titolotv e dove nel 2010 fu uccisa la 15enne Sarah Scazzi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rinviata la serie su Avetrana. Disney : “Faremo valere le nostre ragioni” - Pronte alla battaglia giudiziaria produzione e piattaforma ospite della serie “Avetrana - Qui non è Hollywood” per cui era stata disposta sospensione cautelare. (Ilgiornale.it)

Avetrana - Qui non è Hollywood : confermato il rinvio della serie - la risposta della Disney - Tuttavia, le due società hanno espresso tutto il loro disaccordo nei confronti della decisione giuridica: "Le parti non concordano con la decisione del Tribunale e faranno valere le proprie ragioni nelle sedi competenti". Disney e Groenlandia, che hanno prodotto la serie sul caso di Avetrana, si sono espresse contro la decisione del Tribunale Come riportato nella giornata di ieri, Avetrana - Qui non è Hollywood, la serie tv sull'omicidio di Sarah Scazzi, è stata rinviata. (Movieplayer.it)

Avetrana - Disney rinvia il lancio della serie tv : “Ma non concordiamo” - Dopo lo stop da parte del Tribunale civile di Taranto, slitta ufficialmente la messa in onda su Disney Plus della serie tv ‘Avetrana – Qui non è Hollywood’, sull’omicidio di Sarah Scazzi. . Le parti non concordano con la decisione del Tribunale e faranno valere le proprie ragioni nelle sedi competenti”. (Lapresse.it)