Quicomo.it - Stava per essere bruciato con i rifiuti: gattino salvato dal forno inceneritore

Leggi tutta la notizia su Quicomo.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Questa mattina a Como, in via Scalabrini, i vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono intervenuti per un soccorso speciale. Un operatore del, impegnato a spostare dei, ha intravisto un piccolointrappolato in una fossa a circa dieci metri di