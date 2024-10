Unlimitednews.it - Stati Generali Cultura, Lagalla “Fuga giovani da Sud troppo diffusa”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – Lanon è solo un elemento di formazione, ma anche di tradizione e innovazione. Quello delladeidalla Sicilia è un fenomeno che conosciamo da tempo e che stiamo affrontando nell'ambito di una globalizzazione che normalizza la mobilità intellettuale dei nostri ragazzi: istituzioni e imprese devono collaborare per consentire aidi scegliere se andar via o meno. La nostra sfida è invogliarli a rimanere, su questo stiamo lavorando attraverso strumenti come il digitale". Lo ha detto il sindaco di Palermo Robertoin occasione della prima tappa deglidella, kermesse organizzata dal Sole 24 Ore che per la prima volta fanno tappa nel capoluogo siciliano.