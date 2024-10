Sparatoria Napoliferiti altri 2 minori

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) 9.04 Due ragazzi di 17 e 14 anni, ora all' ospedale Cto di Napoli, sarebbero coinvolti nella stessain cui è stato ucciso un 15enne, nel cuore della notte e in pieno centro città. Il 17enne ha ferite da arma da fuoco, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il 14enne ha riportato escoriazioni riconducibili a una caduta. I due ragazzi si sono presentati insieme in ospedale. Continuano le indagini della Polizia.