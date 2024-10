Sparatoria a Napoli, ucciso un 15enne (Di giovedì 24 ottobre 2024) AGI - Un ragazzo di 15 anni, incensurato, è rimasto ucciso in una Sparatoria avvenuta questa notte a Napoli in via Carminiello al Mercato, all'angolo concorso Umberto I, non distante dal quartiere Forcella. Altre due persone sono rimaste gravemente ferite e sono state ricoverate in ospedalei. Indagini della polizia per ricostruire movente e dinamica. Sequestrate le immagini delle videocamere di sorveglianza. Agi.it - Sparatoria a Napoli, ucciso un 15enne Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) AGI - Un ragazzo di 15 anni, incensurato, è rimastoin unaavvenuta questa notte ain via Carminiello al Mercato, all'angolo concorso Umberto I, non distante dal quartiere Forcella. Altre due persone sono rimaste gravemente ferite e sono state ricoverate in ospedalei. Indagini della polizia per ricostruire movente e dinamica. Sequestrate le immagini delle videocamere di sorveglianza.

Sparatoria a Napoli - 15enne ucciso a colpi di pistola. Ferito un altro minore - Non sono ancora chiari né il movente e né la dinamica di quanto accaduto. Napoli, 14 ottobre 2024 - Quindicenne ucciso a colpi di pistola nel centro di Napoli. È il bilancio della sparatoria accaduta stanotte in Corso Umberto, al culmine della quale è deceduto il ragazzo. Notizia in aggiornamento . (Quotidiano.net)

